В Днепре на улице Набережная Победы автомобиль снес остановку общественного транспорта и перевернулся.

– Автомобиль выехал за пределы проезжей части на остановку общественного транспорта и перевернулся. В результате ДТП погибла женщина, которая находилась на остановке. Еще одна 25-летняя женщина, которая стояла на остановке, и 26-летний водитель автомобиля Skoda получили травмы и были доставлены в больницу, – отметили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.





Смертельное ДТП в Днепре: автомобиль снес остановку с людьми / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Запорожье на Набережной автомобиль сбил мать и 5-летнего ребенка.

Фото: ГУ НП в Днепропетровской области.