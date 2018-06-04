В Днепре на улице Набережная Победы автомобиль снес остановку общественного транспорта и перевернулся.
– Автомобиль выехал за пределы проезжей части на остановку общественного транспорта и перевернулся. В результате ДТП погибла женщина, которая находилась на остановке. Еще одна 25-летняя женщина, которая стояла на остановке, и 26-летний водитель автомобиля Skoda получили травмы и были доставлены в больницу, – отметили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.
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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
Смертельное ДТП в Днепре: автомобиль снес остановку с людьми / 3 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в Запорожье на Набережной автомобиль сбил мать и 5-летнего ребенка.
Фото: ГУ НП в Днепропетровской области.
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