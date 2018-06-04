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В Бразилии акула напала на подростка и откусила половые органы (18+)

В Бразилии на 15-летнего парня напала акула. В итоге атаки юноша лишился своих половых органов.

В ходе инцидента акула не только откусила половые органы, но также повредила бедренную кость, сообщает The Metro.

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В настоящее время молодой человек находится в больнице в критическом состоянии. Известно, что по пути в больницу он пережил сердечный приступ. За его жизнь борются врачи.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киргизии в ночь на 3 июня погибла Миссис мира-2018 Сания Шакирова.

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