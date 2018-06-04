В Донецкой области насмерть сбили ребенка

В Мирнограде (Донецкая область) автомобиль сбил 10-летнего ребенка.

В Мирнограде (Донецкая область) легковой автомобиль сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. От полученных травм ребенок умер, сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.

Сообщение о ДТП с пострадавшими поступило 3 июня около 11.30.

– Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что 30-летний водитель на автомобиле Mercedes двигался по улице Соборной. В это время из боковой улицы на детском велосипеде выехал 10-летний мальчик. Водитель легковушки не успел остановить автомобиль и совершил наезд на велосипедиста, – говорится в сообщении.

По факту происшествия открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).

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К слову, в Одессе около 60 человек сегодня утром перекрыли Тираспольское шоссе, где 2 июня под колесами внедорожника погибла 4-летняя девочка, с требованием установить на этом месте полноценный светофор.

Фото: пресс-служба ГУНП в Донецкой области