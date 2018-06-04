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В Харькове поймали пьяным за рулем брата Зайцевой

В Харькове задержали пьяного за рулем брата Елены Зайцевой, одной из участниц  ДТП в Харькове на улице Сумской.

Об этом сообщает пользователь Facebook Роман Старченко в группе Авто Евро Сила.

Василий Зайцев будучи в нетрезвом состоянии разъезжал по улицам города. Его задержали патрульные.

Читайте: ДТП в Харькове: суд продлил арест Зайцевой и Дронова

От медицинского освидетельствования отказался. Был составлен протокол по ч.1. ст.130 (Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения) и вынесено постановление по ч.1. ст.122.

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В Харькове поймали пьяным за рулем брата Зайцевой / 2 фотографии

Напомним, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus влетел в толпу. В результате ДТП погибли 6 человек.

Фото: Роман Старченко.

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