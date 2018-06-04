В Харькове задержали пьяного за рулем брата Елены Зайцевой, одной из участниц ДТП в Харькове на улице Сумской.
Об этом сообщает пользователь Facebook Роман Старченко в группе Авто Евро Сила.
Василий Зайцев будучи в нетрезвом состоянии разъезжал по улицам города. Его задержали патрульные.
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От медицинского освидетельствования отказался. Был составлен протокол по ч.1. ст.130 (Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения) и вынесено постановление по ч.1. ст.122.
В Харькове поймали пьяным за рулем брата Зайцевой / 2 фотографии
Напомним, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus влетел в толпу. В результате ДТП погибли 6 человек.
Фото: Роман Старченко.
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