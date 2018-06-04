В Киеве из гранатомета обстреляли ритуальное бюро

В Киеве возле Байкового кладбища из гранатомета вели огонь по бюро ритуальных услуг.
В Киеве возле Байкового кладбища неизвестный выстрелил из гранатомета в бюро ритуальных услуг, сообщает пресс-служба ГУНП Киева.
Охранник ритуального заведения около 4 часов утра сообщил в полицию о том, что слышал звук, похожий на взрыв.
– По указанному адресу правоохранители обнаружили предмет. Работники полиции оцепили территорию, прилегающую к месту совершения преступления. Взрывотехники обезвредили боеприпас, который застрял в стене ритуального бюро. В результате происшествия никто не пострадал, – говорится в сообщении.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.
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К слову, в Киеве на Русановских садах в ночь на 4 июня загорелся частный двухэтажный дом на улице Садовой.
Фото: пресс-служба ГУНП Киева