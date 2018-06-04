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В психбольнице Черновцов у парня в руках взорвалась сумка

На территории Черновицкой областной психиатрической больницы парень взял в руки сумку, которая вскоре взорвалась. К счастью, парень отделался незначительными порезами.

Об этом сообщает информационное агентство АСС.

По словам свидетеля, находившегося возле Черновицкой областной психиатрической больницы, к нему подбежал парень с окровавленными руками и попросил помочь. Пострадавший рассказал, что увидел сумку, взял в руки и она взорвалась.

Сейчас на территории больницы работают полицейские и другие специальные службы. Говорят, у парня 16-18 лет в руках взорвался неизвестный предмет. Что именно это было – пока неизвестно.

Представитель Нацполиции отмечает, что 16-летний юноша, в руках которого взорвалось устройство, получил незначительные порезы. Его уже отпустили домой.

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