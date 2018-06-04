В Гватемале в результате извержения вулкана Фуэго погибли не менее 25 человек, еще 20 ранены.

Об этом сообщает The Washington Times.

По данным издания, четыре человека погибли, когда лава подожгла дом, и двоих детей, которые стояли на мосту, наблюдая за извержением, накрыла лава.

Но жертв может быть гораздо больше, поскольку неопределенное количество людей пропало без вести.

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На данный момент около 300 человек эвакуированы из близлежащих деревень, покрытых пеплом.

По данным ВВС, погибли не менее 25 человек, 653 эвакуированы во временные убежища.

По оценкам специалистов Национального института вулканологии, сейсмологии и метеорологии, вулкан выбрасывает пепел на высоту до 10 км над уровнем моря.

Фуэго входит в число самых активных вулканов на территории Гватемалы, он находится всего в 40 км северо-западнее столицы республики.







Извержение вулкана в Гватемале: 25 погибших и десятки раненых / 4 фотографии

К слову, недавно на Гавайях лава извергающегося вулкана обрызгала стоящего на балконе 3 этажа мужчину. Он получил серьезный ожог ноги с голени до стопы.

Фото: Ele‏ @carel1284