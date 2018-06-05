На палаючий ліс у Чорнобильській зоні авіація скинула вже 34 тонни води.

Про це повідомляє управління ДСНС у Київській області.

– Станом на 17.30, авіацією ДСНС здійснено 7 скидів води (34 тонни). З них літаками АН-32П здійснено 3 скиди води (24 тонни), вертольотом Мі-8 здійснено 4 скиди води, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники також уточнили, що о 10.10 у Зоні відчуження сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі на лісовий масив на площі близько 10 га.

До гасіння пожежі залучено 29 одиниць техніки та 126 осіб, у тому числі авіація ДСНС – два літаки АН-32П та вертоліт Мі-8.

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У коментарі УНІАН голова прес-служби управління ДСНС в Київській області Вікторія Рубан повідомила, що виявлені окремі осередки пожежі, але вони знаходяться неподалік один від одного. За її словами, радіаційний фон в зоні ЧАЕС сам по собі є підвищеним, але ”на даний момент його перевищення немає”.







Ліс у Чорнобилі гасять літаки та гелікоптери / 4 фотографии

Раніше очевидці повідомили, що у Чорнобильській зоні спалахнула пожежа.

Фото: dsns.gov.ua, Наталка Левіна