На Донбассе погиб брат Гонгадзе

На Донбассе 25 мая в результате артиллерийского обстрела погиб 22-летний боец ДУК ПС Марьян Корчак (Хитрый).
Об этом на своей странице в Facebook сообщила вдова журналиста Мирослава Гонгадзе.
– Марьян Корчак был семьей, Леся Корчак-Гонгадзе была его тетей. Вечная память, – написала она.
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Марьян был троюродным братом известного журналиста Георгия Гонгадзе.
Напомним, ранее стало известно о том, что в плен боевиков попал 19-летний боец ВСУ.
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