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На Донбассе погиб брат Гонгадзе

На Донбассе 25 мая в результате артиллерийского обстрела погиб 22-летний боец ДУК ПС Марьян Корчак (Хитрый).

Об этом на своей странице в Facebook сообщила вдова журналиста Мирослава Гонгадзе.

– Марьян Корчак был семьей, Леся Корчак-Гонгадзе была его тетей. Вечная память, – написала она.

Читайте: Сутки на Донбассе: двух оккупантов уничтожено и шестеро ранены

Марьян был троюродным братом известного журналиста Георгия Гонгадзе.

Напомним, ранее стало известно о том, что в плен боевиков попал 19-летний боец ​​ВСУ.

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