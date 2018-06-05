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В Донецкой области дом забросали гранатами

В ночь на 5 июня в Лимане Донецкой области неизвестные бросили три гранаты в жилой дом, где проживают 4 человека.

– В результате взрывов частично повреждено помещение и два автомобиля. Пострадавших нет. Полиция принимает меры по установлению и задержанию злоумышленников. 36-летний мужчина сообщил, что на дворе раздалось три хлопка, похожие на взрывы. В это время дома находились его родители и брат, – отметили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты-криминалисты и кинолог.

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Неизвестные бросили во двор три гранаты, одна из которых разорвалась на чердаке дома. Повреждены окна и два автомобиля, находившиеся во дворе. Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины.

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В Донецкой области дом забросали гранатами / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве возле Байкового кладбища из гранатомета вели огонь по бюро ритуальных услуг.

Фото: ГУ НП в Донецкой области.

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