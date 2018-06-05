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На Львовщине мошенники устроили настоящую охоту: уже больше 3 тысяч потерпевших

На Львовщине орудуют мошенники: они звонят преимущественно пенсионерам и обманным путем выманивают деньги.

Таких случаев уже более трех тысяч. Пожилым людям звонят под видом родственников и говорят, что попали в беду и нужны деньги. Бабушки верят и отдают последние деньги.

Полиция говорит, что таких преступников поймать совсем непросто, поэтому правохранители сейчас проводят обучающие лекции среди граждан.

Больше смотрите в видео программы Чрезвычайные новости.

Читайте: Мошенники продали украинцам несуществующих авто на 7 млн

К слову, ранее Факты ICTV предупреждали о том, что мошенники рассылают поддельные решения суда.

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