На Львовщине мошенники устроили настоящую охоту: уже больше 3 тысяч потерпевших

На Львовщине орудуют мошенники: они звонят преимущественно пенсионерам и обманным путем выманивают деньги.
Таких случаев уже более трех тысяч. Пожилым людям звонят под видом родственников и говорят, что попали в беду и нужны деньги. Бабушки верят и отдают последние деньги.
Полиция говорит, что таких преступников поймать совсем непросто, поэтому правохранители сейчас проводят обучающие лекции среди граждан.
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К слову, ранее Факты ICTV предупреждали о том, что мошенники рассылают поддельные решения суда.
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