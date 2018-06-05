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В Одесской области стреляли в депутата

В Черноморске Одесской области ночью стреляли в депутата горсовета. 54-летнего мужчину госпитализировали с травматическими повреждениями бедра.

– Происшествие произошло около часа ночи возле дома потерпевшего. К его автомобилю подбежал неизвестный и, совершив несколько выстрелов из травматического оружия через водительское окно, с места происшествия скрылся. Пострадавшего с телесными повреждениями в виде ранение бедра доставели в больницу, – отметили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

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По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Принимаются меры по установлению и задержанию лица, совершившего указанное правонарушение. Следствие продолжается.

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