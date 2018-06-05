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На Одесщине столкнулись маршрутка и грузовой бус – 10 пострадавших

Утром в Одесской области маршрутка Килия – Одесса столкнулась с грузовым бусом. Десять пассажиров автобуса травмированы, водитель буса погиб.

ДТП на Одещині

ДТП произошло около 7 утра на трассе Килия – Струмок, сообщает глава Килийского райсовета Павел Бойченко.

Водитель грузового микроавтобуса в условиях тумана совершал обгон грузовика. Не убедившись в безопасности маневра, он допустил лобовое столкновение с пассажирским автобусом.

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Травмы различной степени тяжести получили 10 пассажиров автобуса, двое пострадавших в тяжелом состоянии. Водитель грузового буса погиб.

Для оказания помощи пострадавшим мобилизованы все службы.

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На Одесщине столкнулись маршрутка и грузовой бус – 10 пострадавших / 4 фотографии

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