На Одесщине столкнулись маршрутка и грузовой бус – 10 пострадавших

Утром в Одесской области маршрутка Килия – Одесса столкнулась с грузовым бусом. Десять пассажиров автобуса травмированы, водитель буса погиб.
ДТП произошло около 7 утра на трассе Килия – Струмок, сообщает глава Килийского райсовета Павел Бойченко.
Водитель грузового микроавтобуса в условиях тумана совершал обгон грузовика. Не убедившись в безопасности маневра, он допустил лобовое столкновение с пассажирским автобусом.
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Травмы различной степени тяжести получили 10 пассажиров автобуса, двое пострадавших в тяжелом состоянии. Водитель грузового буса погиб.
Для оказания помощи пострадавшим мобилизованы все службы.
К слову, ночью в Черноморске стреляли в депутата горсовета – мужчину госпитализировали.
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