В Чернобыльской зоне возник пожар, горит самая загрязненная территория – Рыжий лес.

В Чернобыльской зоне вспыхнул пожар. Очевидцы сообщают, что горит район Факела. Это стела, которая информирует о том, что вы подъезжаете в Чернобыльской атомной станции. За стелой находится печально известный Рыжий лес – самая загрязненная в зоне территория.

Очевидцы сообщают, что уже горит и сам Рыжий лес. Об этом в Facebook сообщил организатор сообщества Чернобыль из первых уст.









Пожар в Чернобыле: горит самый “радиационный” лес / 5 фотографий

Также киевлян предупреждают об опасности из-за пожара в Чернобыльской зоне.

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– В лесополосе Чернобыля начались значительные пожары, говорят, что ветер несет столбы дыма в Киев, закрывайте окна, и на улице долго не находитесь, – говорится в сообщении КИЕВ LIFE в Telegram.

Напомним, в Украине объявлен высший, пятый уровень пожарной опасности.