Пожар в Чернобыле: в ГСЧС назвали вероятную причину

Причиной возгорания сухой травы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС мог быть поджог.
Об этом на брифинге заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает УНН.
– На месте пожара были найдены факелы, и сейчас следственные органы устанавливают их принадлежность, и вообще имеют ли они отношение к этому пожару, – уточнил он.
По его словам, тушение пожара осложнилось из-за повышенного уровня радиации в отдельных кварталах.
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– В настоящее время основные усилия ГСЧС сосредоточены на тушение пожара в направлении бывшего села Копачи, где находится “рыжий лес”…Работа по тушению пожара осложняется тем, что в отдельных лесных кварталах существует повышенный радиационный фон, но эту проблему мы решали путем применения авиации, – сказал Чечеткин.
По данным ГСЧС, радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности:
- в Киеве радиационный фон составляет 11 мкР/час (безопасный уровень – до 30 мкР/ч);
- в Чернобыле радиационный фон составляет 24.1 мкР/ч (безопасный уровень – до 50 мкР/ч);
- на промышленной площадке Чонобильськои АЭС радиационный фон составляет 50.7 мкР/ч (безопасный уровень – до 140 мкР/ч).
Ранее он сказал, что локализовать пожар в Чернобыльской зоне будет возможно до обеда завтрашнего дня.