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В Киеве мужчина спрыгнул с моста и попал под авто

4 июня мужчина погиб, спрыгнув с моста на Парковой дороге. 

Происшествие случилось примерно в 21.50 4 июня, сообщает dtp.kiev.ua.

– Погибшему около 35 лет. Человек спрыгнул с путепровода над Парковой аллеей, приземлившись прямо перед проезжающим Volkswagen Caddy. Водитель не успел затормозить и переехал его. Врачи скорой помощи некоторое время пытались “откачать” мужчину, но тот скончался на месте.

На мосту обнаружили рюкзак погибшего, в нем находились документы, подтверждающие его личность.

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Стоит отметить, что вход на путепровод закрыт, поэтому, как погибшему удалось на него пробраться — неизвестно. Причина, по которой человек решился шагнуть вниз, также пока не установлена. На месте работала “скорая” и патрульная полиция, – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве сегодня, 4 июня, погиб мужчина, спрыгнул с Южного моста.

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