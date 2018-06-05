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В Киеве в техническом колодце нашли труп

В техническом колодце на Демеевской площади в Киеве нашли труп.

Труп у колодязі

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Тело достают из колодца сотрудники Киевской аварийно-спасательной службы.

Причины смерти установят судмедэксперты и следствие.

Читайте: Потерял сознание и упал в воду! Украинец умер на Кипре

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В Киеве в техническом колодце нашли труп / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Днепропетровской области в лесопосадке нашли тело семиклассницы, которая пропала после посещения местного клуба. Девушка, вероятно, была изнасилована.

Фото: dtp.kiev.ua

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