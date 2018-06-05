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В центре Запорожья дерево упало на троллейбус с людьми

На бульваре Шевченко в Запорожье сегодня утром дерево упало дерево на двигавшийся троллейбус №13, в котором находились 15 пассажиров. Двое из них получили травмы.

Дерево впало на тролейбус

Об этом сообщает сайт 061.

Мужчина получил вывих плеча, у женщины – перелом бедра.

Пострадавших скорая госпитализировала в 5-ю городскую больницу.

Повреждения получили также троллейбус и линии электропередач.

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В центре Запорожья дерево упало на троллейбус с людьми / 2 фотографии

ЧитайтеВ центре Киева на Range Rover упало дерево

Недавно в Киеве дерево рухнуло на припаркованные автомобили. Из-за этого на дороге в направлении Львовской площади образовался затор.

Фото: 061

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