На бульваре Шевченко в Запорожье сегодня утром дерево упало дерево на двигавшийся троллейбус №13, в котором находились 15 пассажиров. Двое из них получили травмы.
Об этом сообщает сайт 061.
Мужчина получил вывих плеча, у женщины – перелом бедра.
Пострадавших скорая госпитализировала в 5-ю городскую больницу.
Повреждения получили также троллейбус и линии электропередач.
В центре Запорожья дерево упало на троллейбус с людьми / 2 фотографии
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Недавно в Киеве дерево рухнуло на припаркованные автомобили. Из-за этого на дороге в направлении Львовской площади образовался затор.
Фото: 061
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