Ударил ножом и убежал – В Киеве иностранец напал на соседа

В одном из хостелов Киева иностранец напал на соседа и ранил его ножом.

В киевском хостеле иностранец напал на соседа, ранил его ножом и скрылся, сообщает пресс-служба ГУНП в Киеве.

Полицейские получили сообщение о госпитализации в стационар 36-летнего жителя Черниговской области. Мужчину нашли в бессознательном состоянии в хостеле на улице Богдановской.

На месте происшествия правоохранители пообщались с другими жителями хостела.

– Мы установили, что между мужчинами, которые проживали в хостеле и жили за счет временных подработок, возникла драка. В результате один из них схватил нож, ударил другого в живот и убежал. По приметам патрульные разыскали беглеца и передали его следователям. Это – 42-летний уроженец другого государства, которого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали, – рассказал заместитель начальника Соломенского управления полиции Сергей Борданов.

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С задержанным общаются следователи в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение).

К слову, в Черноморске Одесской области ночью стреляли в депутата горсовета.



Фото: пресс-служба ГУНП в Киеве