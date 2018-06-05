PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Я выполнил свою миссию и иду дальше - предсмертные записки Кантера/

Я выполнил свою миссию и иду дальше – предсмертные записки Кантера

Режиссер, продюсер и путешественник Леонид Кантер перед смертью написал несколько прощальных писем.

– Версия убийства отклоняется, поскольку Леонид Кантер оставил несколько предсмертных писем. В них он писал, что свою миссию выполнил и идет дальше, и что хочет, чтобы начатое им продолжали  его единомышленники и последователи, – сообщил начальник Бахмачского райотдела полиции ГУНП в Черниговской области Юрий Жула, передает Укринформ.

Читайте: Смерть Леонида Кантера: когда и где попрощаются с режиссером

По его словам, Кантер был человеком творческим и неординарным, и своими проблемами далеко не со всеми делился. А они у него были. В частности, он расстался с женой и жил на хуторе Обирок с другой женщиной. Хотя суицид, уверен полицейский, совершил точно не из-за женщин или семейных проблем. Возможно, сказались психологические травмы, полученные на войне (известно, что Кантер был активным участником боевых действий на востоке Украины. К тому же, снимал документальный фильм в Донецком аэропорту. – Ред.). Алкоголь он не употреблял и в последнее время, как кое-кто допускает, не пил.

Напомним, 4 июня украинского режиссера Леонида Кантераобнаружили застреленным в одном из сел Бахмачского района на Черниговщине. Полиция открыла уголовное производство по факту самоубийства.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка