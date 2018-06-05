Как в 90-е. К мужчине в квартиру ломились с молотками и пистолетом

В Броварах Киевской области к мужчине в квартиру пытались попасть с помощью пистолета и молотков.

Об этом рассказывается в сюжете Чрезвычайных новостей.

Позвонили с неизвестного номера и начали угрожать. Говорили, что придут и меня убьют. Затем еще раз позвонили и сказали, что они уже подъезжают. В этот момент я уже был дома. Приехали две машины и какие-то сильные ребята, – рассказывает владелец квартиры Виктор.

Нападавшие поочередно начали крушить двери молотками. После чего достали пистолет и начали стрелять в глазок. Хозяин едва успел спрятаться.

Когда дверь не удалось выломать, нападавшие уехали за бензопилой.

Когда следственная группа приехала на место преступления, то нападающих уже не было. В тот же вечер мужчины угнали автомобиль. Полиция сразу установила участников банды и задержала одного из них.

Задержанным оказался 24-летний Владислав Алиев. По специальности юрист, отец двоих детей. Официально он никогда не работал, а живет за счет родителей жены. Все обвинения парень отрицает.

Судья отпустила Алиева под домашний арест. Следствие продолжается.

Ранее Факты ICTV писали, что в ночь на 5 июня в Лимане Донецкой области неизвестные бросили три гранаты в жилой дом, где проживают 4 человека.