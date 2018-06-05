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Застрелился известный украинский режиссер

Застрелился известный украинский режиссер, продюсер, путешественник и писателя Леонид Кантер.

Тело 36-летнего Кантера обнаружили в его доме в селе Обирок Борзнянского района Черниговской области. Информацию о самоубийстве мужчины подтвердили и в ГУНП Черниговской области.

Полиция на месте происшествия обнаружила труп мужчины со сквозным огнестрельным ранением в челюсть.

– Рядом с телом правоохранители обнаружили оружие. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство и проверяются все обстоятельства происшествия, — говорится в сообщении полиции.

Как известно, Леонид Кантер продюссер десятков короткометражных фильмов, музыкальных клипов, социальных и рекламных роликов. В 2015 году мир увидел его полнометражный документальный фильм о киборгах Донецкого аэропорта Добровольці божої чоти.

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Последней его работай стал документальный фильм Миф о легендарном добровольце, оперном певце Василии Слипаке. Картина выйдет на экраны лишь в этом году.

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Застрелился известный украинский режиссер / 3 фотографии
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