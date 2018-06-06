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ДТП под Львовом: микроавтобус въехал в остановку

В селе Нижняя Стинява Стрыйского района Львовской области произошло ДТП – микроавтобус въехал в остановку. О пострадавших информации нет.

ДТП у Львівській області

О ДТП сообщает группа Varta1 в Facebook.

– Заехал в остановку Н.Стинява, – говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины ДТП пока неизвестны.

По информации свидетелей, на место аварии поехала уже вторая машина скорой помощи.

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ДТП под Львовом: микроавтобус въехал в остановку / 3 фотографии

Напомним, в Тульской области РФ произошло ДТП, в котором пострадали три украинца.

Фото: Varta1/Marian Matkovsky

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