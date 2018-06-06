Душили и заставляли копать себе могилу. На Винниччине жестоко избили ветерана АТО

В селе Сигнал Винницкой области двое строителей жестоко избили ветерана АТО. Его душили, а также заставляли копать себе могилу.

Александр Дяк недавно вернулся с полигона и пошел на строительство за 200 гривен в день, пишут Факты.

– Работали на объекте втроем. Я этих ребят, с кем пришлось строить, знаю только наглядно. Одного из них зовут Сергей, прозвище – Дикий. О втором ничего не знаю. Во время строительных работ у нас произошел конфликт. Они узнали, что я служил в АТО, и начали меня бить. При этом один из моих напарников постоянно кричал: “Тебя в АТО не убили? Так мы добьем!”, – рассказывает пострадавший.

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Мужчина вспоминает, его положили на землю и били ногами по лицу, а потом дали лопату и заставили копать себе могилу. Затем накинули на шею петлю и начали душить, пока он не потерял сознание. Придя в себя, мужчина убежал.

В полиции подтвердили обращение Дяка об избиении. Открыто уголовное производство.

Ранее в Киеве неизвестные напали на бойца АТО, когда тот пошел в магазин за гречкой.

Фото: Кадр из видео