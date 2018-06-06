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Масштабный пожар в Лондоне: вспыхнул пятизвездочный отель

В Лондоне начался пожар в пятизвездочном отеле Mandarin Oriental. В тушении возгорания принимают участие 100 пожарных.

Гостиница расположена на улице Найтсбридж, пишет The Sun.

Движение в районе гостиницы перекрыто. Причина пожара устанавливается. Данных о пострадавших не поступало.

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Масштабный пожар в Лондоне: вспыхнул пятизвездочный отель / 3 фотографии

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К слову, ранее мощный взрыв прогремел на химзаводе в Пасадене, штат Техас. В результате произошедшего пострадало 22 человека.

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