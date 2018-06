Масштабный пожар в Лондоне: вспыхнул пятизвездочный отель

Гостиница расположена на улице Найтсбридж, пишет The Sun.

Движение в районе гостиницы перекрыто. Причина пожара устанавливается. Данных о пострадавших не поступало.

The fire in London is the mandarin oriental hotel in Knightsbridge pic.twitter.com/tMrVTOUF3j

— Jack (@jackwmartin_) 6 июня 2018 г.