Годовалый мальчик выпал с 4-го этажа и выжил

В селе Белокриница Тернопольской области годовалый мальчик выпал с четвертого этажа. Ребенка госпитализировали в реанимацию, а затем перевели в областную больницу.

На Кременетчине малыш, которому исполнилось всего год и два месяца, смог самостоятельно выбраться на подоконник и через открытое окно, заложенное москитной сеткой, выпал из высоты четвертого этажа, сообщает Нацполиция.

Инцидент произошел 5 июня. Сообщение в полицию поступило от врача бригады скорой помощи.

В момент несчастья мать мальчика была на кухне. Ребенок был рядом и в какой-то момент пополз в комнату.

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Ребенка с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали в реанимацию районной больницы, а затем перевезли в детское областное лечебное учреждение.

Ранее в Киеве 4-летний мальчик выпал с 12-го этажа и разбился насмерть. Ребенка не выдержала москитная сетка на окне балкона.