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Объявлен план-перехват: в Киеве четверо в масках украли драгоценности

В Киеве ввели план-перехват, четыре человека в масках на автомобиле BMW совершили ограбление.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на свои источники.

Читайте: На вокзале в Киеве мужчину ограбили дважды за час

Злоумышленники в масках разбили стекла в авто Volvo и похитили оттуда сумку с ценностями. Это случилось неподалеку от Жулянского моста — по адресу Большая Окружная, 5. BMW сразу поехало в сторону Теремков.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве трое злоумышленников напали на корреспондента программы Инсайдер (ICTV) Артема Кулю. Его жестоко избили и ограбили.

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