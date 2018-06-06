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Под Днепром 6-летняя девочка коснулась лестницы – ребенка убило током

В поселке Подгородном Днепропетровской области 6-летняя девочка погибла от удара током.

Об этом сообщают Новости Днепра со ссылкой на пресс-службу ДТЭК Днепровские электросети.

Там рассказали, что ребенок коснулся металлической части лестницы и его ударило током.

Девочку доставили в больницу, но спасти не удалось.

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По предварительным данным, к трагедии привела неисправная внутридомовая проводка. То есть, напряжение поступало от проводов внутридомовых сетей, находящихся в плохом состоянии.

К слову, зимой в дендропарке Софиевка из-за служебной халатности работников, которые отвечали за демонтаж аттракциона Канатная дорога, погиб малолетний ребенок.

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