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Факты / Происшествия / Пожар в Чернобыле: главная версия не подтвердилась/

Пожар в Чернобыле: главная версия не подтвердилась

Версия о возникновении пожара в Чернобыльской зоне в результате умышленного поджога не подтвердилась.

Пожежа у Чорнобилі

Об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

– Не подтвердилась. Пока нет, – сказал он.

По его словам, расследованием занимается полиция Киевской области, которая открыла уголовное производство по статье – Уничтожение или повреждение лесных массивов.

Вечером 5 июня Чечеткин сообщил, что на месте пожара были найдены факелы.

По состоянию на 17.00, продолжается ликвидация отдельных очагов пожара в Чернобыльской зоне на общей площади около 2 га.

Открытого огня нет, наблюдается тление двух очагов лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков.

При этом уровень радиации в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности:

  • в Киеве – 15 мкР/ч (безопасный уровень – до 30 мкР/ч);
  • в Чернобыле – 31 мкР/ч (безопасный уровень – до 50 мкР/ч);
  • на промышленной площадке Чонобильськои АЭС – 51,6 мкР/ч (безопасный уровень – до 140 мкР/ч).
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Пожар в Чернобыле: главная версия не подтвердилась / 5 фотографий

Напомним, 5 июня в 10.10 в Чернобыльской зоне произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 12 га.

Фотоdsns.gov.ua

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