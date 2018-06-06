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Стрельба в Николаеве: мужчина получил 5 ранений

Сегодня в Николаеве произошла перестрелка, в результате которой мужчина получил пять огнестрельных ранений.

Об этом сообщает издание НикВести со ссылкой на заявление полиции Николаевской области.

– В районе рынка Юлиана, что на 3-й Слободской, произошла перестрелка, в результате которой парень получил 5 огнестрельных ранений. Известно, что стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле. Пострадавшего госпитализировали. В отделе коммуникаций с общественностью Главного управления Нацполиции Николаевской области добавили, что по городу объявлен план Перехват, – говорится в сообщении.

В то же время официальных комментариев полиции по этому поводу пока нет.

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Стрельба в Николаеве: мужчина получил 5 ранений / 2 фотографии

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К слову, сегодня в селе Нижняя Стинява Стрыйского района Львовской области произошло ДТП – микроавтобус въехал в остановку.

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