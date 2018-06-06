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В Гватемале снова произошло извержение вулкана

В Гватемале произошло второе извержение вулкана Фуэго.

Вулкан у Гватемалі

В Гватемале в результате второго извержения вулкана Фуэго число погибших увеличилось до 72 человек, сообщает Reuters.

Национальное агентство по стихийным бедствиям начало эвакуацию и заявляет, что из вулкана течет горячий газ и расплавленная скальная порода.

Последнюю активность вулкана зафиксировали на дальней стороне, с видом на побережье Тихого океана.

Читайте: Извержение вулкана в Гватемале: 25 погибших и десятки раненых

К слову, на юго-западе Японии впервые за 250 лет проснулся вулкан Ио Яма. Власти объявили эвакуацию жителей горных домов.

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