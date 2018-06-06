В Киеве вороны напали на женщину и пробили ей голову

В Киеве агрессивные вороны напали на женщину и пробили ей голову клювом.

Во дворе дома на улице Науки в Киеве на женщину напала стая ворон, в результате чего она была госпитализирована с травмой черепа.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный.

– Вороны напали на женщину (около 50 лет) и клювом пробили ей голову. На место выезжали врачи скорой медицинской помощи и после осмотра решили госпитализировать пострадавшую, – говорится в сообщении.

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По словам местных жителей, где-то в этом месте у ворон есть гнездо и они его таким образом охраняют.

Напомним, киевляне также отмечают нашествие бабочек в городе.