В Киеве вороны напали на женщину и пробили ей голову

В Киеве агрессивные вороны напали на женщину и пробили ей голову клювом.
Во дворе дома на улице Науки в Киеве на женщину напала стая ворон, в результате чего она была госпитализирована с травмой черепа.
Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный.
– Вороны напали на женщину (около 50 лет) и клювом пробили ей голову. На место выезжали врачи скорой медицинской помощи и после осмотра решили госпитализировать пострадавшую, – говорится в сообщении.
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По словам местных жителей, где-то в этом месте у ворон есть гнездо и они его таким образом охраняют.
Напомним, киевляне также отмечают нашествие бабочек в городе.
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