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В России на трассе разбился микроавтобус с украинцами

Три человека пострадали в результате ДТП в Ефремовском районе Тульской области.

Об этом сообщил в среду информированный источник, пишет Интерфакс-Украина.

– Прошлой ночью на 315 км федеральной трассы М-4 Дон столкнулись Mercedes и Hino. В результате ДТП пострадали три человека, – отметил собеседник агентства.

По предварительным данным, в микроавтобусе находилось 16 человек, все они – граждане Украины.

Читайте: В центре Запорожья дерево упало на троллейбус с людьми

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, в марте в России автобус с украинцами столкнулся со снегоуборщиком.

 

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