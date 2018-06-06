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Украинская звезда Playboy задержана в Москве за проституцию

В Москве задержали украинскую модель Виталию Галлямову, обладательницу титула Красавица месяца по версии журнала Playboy.

Потребность в средствах заставила Виталию предоставлять обеспеченным мужчинам услуги интимного характера за деньги, сообщает 24tv.ua.

По словам модели, ее успешная карьера резко завершилась, так как сейчас в этой индустрии очень высокая конкуренция. Она рассталась со своим возлюбленным, который был весьма обеспеченным человеком, и вынуждена воспитывать самостоятельно двух маленьких детей.

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Девушка получала за час около 20 тысяч российских рублей (почти 9 тыс. грн. – Ред.).

За занятием сексом ее поймали общественные работники, которые и обратились в правоохранительные органы. Теперь Галлямова будет вынуждена выплатить штраф, а также ей грозит депортация из РФ с последующим запретом на въезд в страну сроком на 5 лет.

Ранее Факты ICTV писали, что в Запорожье правоохранители разоблачили местную жительницу, которая организовала предоставление сексуальных услуг по вызову.

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