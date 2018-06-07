Боевики устроили теракт в жилом квартале на Луганщине, есть пострадавшие

Боевики подорвали взрывное устройство в жилом квартале населенного пункта Голубовское Луганской области. Пострадали местные жители.

7 июня около 10.30 оккупанты совершили очередное преступление против мирного населения в населенном пункте Голубовское, что на Луганщине на временно оккупированной территории, сообщает штаб ООС.

В жилом квартале населенного пункта террористы подорвали взрывное устройство, от которого пострадали местные жители.

– Теракт российско-оккупационных войск в населенном пункте Голубовское является очередным доказательством нарушения норм Международного гуманитарного права и военным преступлением оккупантов против мирного населения, – отметили в штабе.

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Командование Объединенных сил подчеркивает, что принимает все возможные меры для сохранения жизни граждан по обе стороны линии разграничения, не обстреливает мирные населенные пункты, не размещает позиции подразделений в жилых кварталах и рядом с ними.

К слову, Владимир Путин заявил, что Россия продолжит поддерживать боевиков “ЛНР” и “ДНР”.