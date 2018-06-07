Пожар в Чернобыле тушат третий день: есть два очага площадью 1,5 га

В Чернобыльской зоне по состоянию на утро 7 июня продолжается тушение двух отдельных очагов на общей площади около 1,5 га.
Об этом сообщает ГСЧС.
Сейчас к тушению пожара привлечено 35 единиц техники и 150 спасателей.
Авиация совершила уже 69 сбросов (318 тонн) воды.Читайте: Пожар в Чернобыле: главная версия не подтвердилась Пожар в Чернобыле: полиция открыла уголовное производство Масштабный пожар на Херсонщине – горит 20 га леса
При этом уровень радиации в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности:
- в Киеве – 15 мкР/ч (безопасный уровень – до 30 мкР/ч);
- в Чернобыле – 31 мкР/ч (безопасный уровень – до 50 мкР/ч);
- на промышленной площадке Чонобильськои АЭС – 51,6 мкР/ч (безопасный уровень – до 140 мкР/ч).
Нагадаємо, 5 червня о 10.10 у Чорнобильскій зоні сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі на лісовий масив на площі близько 12 га.