Пожар в Чернобыле тушат третий день: есть два очага площадью 1,5 га

В Чернобыльской зоне по состоянию на утро 7 июня продолжается тушение двух отдельных очагов на общей площади около 1,5 га.

Об этом сообщает ГСЧС.

Сейчас к тушению пожара привлечено 35 единиц техники и 150 спасателей.

Авиация совершила уже 69 сбросов (318 тонн) воды.

При этом уровень радиации в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности:

в Киеве – 15 мкР/ч (безопасный уровень – до 30 мкР/ч);

в Чернобыле – 31 мкР/ч (безопасный уровень – до 50 мкР/ч);

на промышленной площадке Чонобильськои АЭС – 51,6 мкР/ч (безопасный уровень – до 140 мкР/ч).

Нагадаємо, 5 червня о 10.10 у Чорнобильскій зоні сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі на лісовий масив на площі близько 12 га.