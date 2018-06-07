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Пожар в Чернобыле тушат третий день: есть два очага площадью 1,5 га

В Чернобыльской зоне по состоянию на утро 7 июня продолжается тушение двух отдельных очагов на общей площади около 1,5 га.

Пожежа у Чорнобилі

Об этом сообщает ГСЧС.

Сейчас к тушению пожара привлечено 35 единиц техники и 150 спасателей.

Авиация совершила уже 69 сбросов (318 тонн) воды.

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При этом уровень радиации в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности:

  • в Киеве – 15 мкР/ч (безопасный уровень – до 30 мкР/ч);
  • в Чернобыле – 31 мкР/ч (безопасный уровень – до 50 мкР/ч);
  • на промышленной площадке Чонобильськои АЭС – 51,6 мкР/ч (безопасный уровень – до 140 мкР/ч).

Нагадаємо, 5 червня о 10.10 у Чорнобильскій зоні сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі на лісовий масив на площі близько 12 га.

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