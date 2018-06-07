Смертельное ДТП на Прикарпатье: грузовик столкнулся с автобусом

На Прикарпатье грузовик столкнулся с рейсовым автобусом с пассажирами.
На Прикарпатье в результате столкновения грузовика ЗИЛ и рейсового автобуса с пассажирами погибла 29-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУНП Ивано-Франковской области.
Водитель рейсового автобуса Ивано-Франковск-Калуш на автодороге Стрый-Черновцы начал обгон грузовика и выехал на встречную полосу.
– Именно в это время водитель ЗИЛа, груженный песком, который двигался с ним в попутном направлении, начал совершать поворот налево. Это привело к столкновению транспортных средств вследствие чего грузовик перевернулся сразу, а автобус съехал в лесополосу, где за несколько метров также перевернулся, – говорится в сообщении.
В результате ДТП также травмированы более 10 человек. По факту происшествия начато досудебное расследование.
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К слову, в селе Нижняя Стинява Стрыйского района Львовской области произошло ДТП – микроавтобус въехал в остановку.