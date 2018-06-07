PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Смертельное ДТП на Прикарпатье: грузовик столкнулся с автобусом/

Смертельное ДТП на Прикарпатье: грузовик столкнулся с автобусом

На Прикарпатье грузовик столкнулся с рейсовым автобусом с пассажирами.

ДТП

На Прикарпатье в результате столкновения грузовика ЗИЛ и рейсового автобуса с пассажирами погибла 29-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУНП Ивано-Франковской области.

Водитель рейсового автобуса Ивано-Франковск-Калуш на автодороге Стрый-Черновцы начал обгон грузовика и выехал на встречную полосу.

– Именно в это время водитель ЗИЛа, груженный песком, который двигался с ним в попутном направлении, начал совершать поворот налево. Это привело к столкновению транспортных средств вследствие чего грузовик перевернулся сразу, а автобус съехал в лесополосу, где за несколько метров также перевернулся, – говорится в сообщении.

В результате ДТП также травмированы более 10 человек. По факту происшествия начато досудебное расследование.

image image image
Смертельное ДТП на Прикарпатье: грузовик столкнулся с автобусом / 3 фотографии

Читайте: Стрельба в Николаеве: человек получил 5 ранений

К слову, в селе Нижняя Стинява Стрыйского района Львовской области произошло ДТП – микроавтобус въехал в остановку.

Фото: пресс-служба ГУНП Ивано-Франковской области

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка