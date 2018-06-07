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“Толока” в Голосеевском парке: Нацдружины разгромили лагерь цыган

Представители Национальных дружин в Киеве разгромили лагерь цыган в Голосеевском парке.

Об этом Нацдружины сообщили в Facebook.

На видео, сотрудники национального парка Голосеевский отметили, что позвали на помощь активистов Нацдружин чтобы освободить парк для жителей города.

Активисты отметили, что для таких людей должна быть создана программа социальной адаптации. Дети должны получать образование и надлежащее медицинское обслуживание.

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Сотрудники национального парка Голосеевский отметили, что здесь осуществляется уголовное преступление, а именно захват территории национального парка.

На месте работали правоохранители и журналисты Чрезвычайных новостей.

Напомним, в киевском парке Голосеевский ромы захватили часть  лесного квартала. Тут они обустроили кустарные помещения, землянки, печи, а территория вокруг засоряется продуктами жизнедеятельности и бытовыми отходами.

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