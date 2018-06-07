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Во Франции прогремел взрыв, есть пострадавшие

На заводе компании Soprema на востоке Франции произошел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 3 человека.

Об этом сообщает Le Parisien.

По данным издания, инцидент произошел в населенном пункте Сен-Жюльен-дю-Со. Сообщается, что три человека получили крайне тяжелые ранения.

Взрыв сопровождался возгоранием, с которым удалось оперативно справиться.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Читайте: Пожар в Чернобыле тушат третий день: есть два очага площадью 1,5 га

Напомним, СБУ не подтвердила взрыв в Черновцах.

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