Во Франции прогремел взрыв, есть пострадавшие

На заводе компании Soprema на востоке Франции произошел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 3 человека.
Об этом сообщает Le Parisien.
По данным издания, инцидент произошел в населенном пункте Сен-Жюльен-дю-Со. Сообщается, что три человека получили крайне тяжелые ранения.
Взрыв сопровождался возгоранием, с которым удалось оперативно справиться.
В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
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Напомним, СБУ не подтвердила взрыв в Черновцах.
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