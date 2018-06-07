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В Киеве пьяный водитель не справился с управлением и врезался в столб

Ночью в Киеве автомобиль врезался в столб, в результате чего его разорвало.

ДТП

В Киеве на улице Святошинской автомобиль Volkswagen Passat врезался в столб, в результате чего пострадали 3 человека, сообщает Информатор.

По словам патрульных, автомобиль двигался в сторону железнодорожной станции Святошинская. Он не вошел в поворот, вылетел с проезжей части, снес дорожный знак и врезался в столб, от чего Volkswagen разорвало. Обломки авто были разбросаны в радиусе 20 метров.

Водителя в тяжелом состоянии и одного пассажира госпитализировали. Еще один пассажир отделался легкими травмами.

По предварительной информации все, кто были в авто, находились в нетрезвом состоянии. На месте ДТП работала патрульная полиция, скорая помощь и следственно-оперативная группа.

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В Киеве пьяный водитель не справился с управлением и врезался в столб / 4 фотографии

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К слову, в Киеве водитель маршрутки сбил женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

Фото: Информатор

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