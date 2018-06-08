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На Харьковщине пенсионер-педофил похитил 9-летнюю девочку

На Харьковщине 67-летний мужчина несколько дней держал 9-летнюю девочку в закрытом помещении котельной.

– Мать пропавшей рассказала, что возможно девочка может находиться в 67-летнего мужчины, который иногда подкармливал ребенка и покупал ей продукты. Правоохранители решили в первую очередь отработать информацию о возможном похитителе ребенка, на которого указала мать. Данное лицо ранее уже привлекалось к уголовной ответственности за развращение малолетних. По месту работы данного гражданина полицейские обнаружили закрытого в помещении котельной ребенка. Условия, в которых ее держал 67-летний пенсионер, напугали даже опытных правоохранителей, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

На предприятии, где мужчина работает охранником, о его криминальном прошлом знали, но не думали, что он снова возьмется за старое.

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Сейчас девочку передано матери, с ней работают врачи и психологи. Следователи уже пообщались с ребенком, ее показания стали основанием для открытия уголовного производства по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины.

Мужчине также инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Задержанному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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На Харьковщине пенсионер-педофил похитил 9-летнюю девочку / 5 фотографий

 

Ранее Факты ICTV писали, что в Днепропетровской области в лесопосадке нашли тело семиклассницы, которая пропала накануне.

Фото и видео: ГУ НП в Харьковской области.

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