Во Львовской области пьяный полицейский насмерть сбил велосипедистку

Во Львовской области полицейский сбил велосипедистку, выехав на встречную полосу.

В Галицкий районный суд Львова направлено ходатайство об избрании меры пресечения полицейскому, который 4 июня около 18.00 насмерть сбил 61-летнюю велосипедистку возле с.Новый Мылятын Буского района Львовской области, находясь при этом за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, пишет Интерфакс-Украина.

По данным прокуратуры, сотрудник Каменка-Буского отдела полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области управлял легковым автомобилем Skoda в нетрезвом состоянии. Он не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу, где наехал на велосипедистку. От полученных травм женщина скончалась на месте аварии.

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Полицейскому объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве автомобиль врезался в столб, в результате чего пострадали люди.