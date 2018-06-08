На Ровенщине во время турпохода утонула 12-летняя школьница

В Рокитновском районе Ровенской области 7 июня около полудня во время туристического похода утонула 12-летняя девочка.

Об этом сообщает областная полиция.

Правоохранители выяснили, что 12 детей из 5, 6 и 7 классов в сопровождении двух учителей отправились в туристический поход на сутки. Была среди них и 10-летняя девочка из младшего класса, которая очень просила 12-летнюю подругу взять ее с собой.

– В обед все вместе пошли в карьер изучать и исследовать почву. Позже, когда дети стали фотографироваться, 12-летняя девочка увидела, как тонет 10-летняя подруга. Она бросилась ее спасать, а за ней – и учитель. Несмотря на предоставленную первоочередную помощь педагогов и принятые реанимационные меры медиков скорой, жизнь 12-летней девочке спасти не удалось, – говорится в сообщении.

Полиция начала досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 2 статьи 137 УКУ – Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

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Напомним, год назад в Хмельницкой области четырехлетний ребенок утонул в пруду.