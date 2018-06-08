Похоронили заживо: в Бразилии младенец выжил после 8 часов в могиле

В Бразилии похоронили живого младенца, которого по ошибке признали мертвым. Он провел в могиле 8 часов.

Об этом сообщает The Mirror.

Ребенка обнаружили двое полицейских: они услышали из-под земли звуки, напоминающие хныканье, и принялись копать. На глубине примерно 50 сантиметров они увидели тело маленькой девочки.

Полицейские предположили, что у ребенка множественные переломы, и оперативно доставили ее в больницу. Врачи поместили младенца в отделение интенсивной терапии и заверили, что сейчас его состояние стабильно.

По данным полиции, которая уже инициировала расследование, матерью девочки является 15-летняя жительница Бразилии. Она рассказала, что схватки начались в ванной и ребенок упал головой на пол. Новорожденный не заплакал, поэтому 57-летняя бабушка роженицы посчитала, что ребенок мертв.

Пожилая женщина посоветовала следовать традициям и закопать ребенка завернутым в ткань. Начальник полиции признался, что считает случившееся чудом.

Читайте: Впервые за 12 лет! На острове, где запрещены роды, родился ребенок

К слову, 33-летняя жительница южноафриканской Мбизаны родила после смерти.