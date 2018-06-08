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Смертельное падение: в Киеве женщина выпала из окна

Утром на улице Депутатской в Киеве женщина выпала из окна. Падение оказалось смертельным.

У Києві жінка випала з вікна

На улице Депутатской, 6, сегодня, примерно в 07.20 женщина выпала из окна, сообщает Киев оперативный.

С какого этажа упала женщина, пока неизвестно.

Медики прибыли довольно быстро, но падение оказалось смертельным.

На месте работали полицейские и скорая.

Читайте: В Киеве кусок бетона упал с моста на Renault – пассажиру почти оторвало руку

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Смертельное падение: в Киеве женщина выпала из окна / 2 фотографии

К слову, Нацдружины в Киеве разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке.

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