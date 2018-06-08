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В Чернобыле снова пожар
В Чернобыльской зоне днем 8 июня вновь возник пожар, он уже локализован на площади 0,8 га.
Об этом сообщила пресс-служба
со ссылкой на ГСЧС. Государственной инспекции ядерного регулирования Украины
– 8 июня в 13.17 в зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи села Копачи произошло возгорание сухой подстилки на площади около 1 га. По состоянию на 14.04, пожар локализован на площади 0,8 га, – говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечены 7 единиц техники и 45 человек. В готовности находятся самолет Ан-32П и вертолет МИ-8.
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Напомним, 5 июня в 10.10
с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 12 га. Ликвидировать пожар удалось вчера, 7 июня. в Чернобыльской зоне произошло возгорание сухой травы
Опубликовано Июнь, 08 в 19:26
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