В Чернобыле снова пожар

В Чернобыльской зоне днем 8 июня вновь возник пожар, он уже локализован на площади 0,8 га.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины со ссылкой на ГСЧС.

– 8 июня в 13.17 в зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи села Копачи произошло возгорание сухой подстилки на площади около 1 га. По состоянию на 14.04, пожар локализован на площади 0,8 га, – говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 7 единиц техники и 45 человек. В готовности находятся самолет Ан-32П и вертолет МИ-8.

Напомним, 5 июня в 10.10 в Чернобыльской зоне произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 12 га. Ликвидировать пожар удалось вчера, 7 июня.