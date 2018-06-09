PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / На Донбассе женщина-водитель умышленно наехала на пограничника/

На Донбассе женщина-водитель умышленно наехала на пограничника

В КПВВ Новотроицкое женщина водитель умышленно наехала на пограничника Донецкого отряда, который осуществлял оформление лиц и транспортных средств.

– В КПВВ прибыл автомобиль Шевроле под управлением нашей соотечественницы. Женщина пыталась осуществить внеочередной проезд на территорию КПВВ. Однако пограничники сделали гражданке замечание, на что она отреагировала неадекватно и осуществила умышленный наезд на обе ноги военнослужащего. Женщину задержано и передано сотрудникам Нацполиции, – рассказали в пресс-службе Госпогранслужбы.

Читайте: В Киеве взорвался припаркованный автомобиль

В полицию направлено уведомление по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). УК Украины

Состояние здоровья пограничника удовлетворительное.

Ранее Факты ICTV писали, что боевики обстреляли из стрелкового оружия пограничный наряд на Кугуаре в КПВВ Майорское, что в районе проведения операции Объединенных сил.

Фото: Госпогранслужба. 

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка