На Донбассе женщина-водитель умышленно наехала на пограничника

В КПВВ Новотроицкое женщина водитель умышленно наехала на пограничника Донецкого отряда, который осуществлял оформление лиц и транспортных средств.

– В КПВВ прибыл автомобиль Шевроле под управлением нашей соотечественницы. Женщина пыталась осуществить внеочередной проезд на территорию КПВВ. Однако пограничники сделали гражданке замечание, на что она отреагировала неадекватно и осуществила умышленный наезд на обе ноги военнослужащего. Женщину задержано и передано сотрудникам Нацполиции, – рассказали в пресс-службе Госпогранслужбы.

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В полицию направлено уведомление по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). УК Украины

Состояние здоровья пограничника удовлетворительное.

Ранее Факты ICTV писали, что боевики обстреляли из стрелкового оружия пограничный наряд на Кугуаре в КПВВ Майорское, что в районе проведения операции Объединенных сил.

Фото: Госпогранслужба.