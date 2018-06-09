Мощный ураган в Индии забрал жизни 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли и еще около 20 получили серьезные травмы из-за мощных грозовых ливней и шквалистого ветра, обрушившиеся на индийский штат Уттар-Прадеш.

Об этом передает РИА Новости.

Причиной травм и гибели людей стали поваленные деревья, обрушение кровли и удары молний.

Так, на востоке штата пять женщин, двое детей и трое мужчины были убиты ударами молний.

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По данным издания, грозовые ливни взорвались в штате на фоне экстремальной жары, при которой столбик термометра поднимался выше 42 градусов.

В начале июня от подобных ливней и штормового ветра в Уттар-Прадеш погибли более 15 человек.

Напомним, в Гватемале в результате извержения вулкана Фуэго погибли не менее 25 человек, еще 20 ранены.