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В Киеве взорвался припаркованный автомобиль

В Киеве на бульваре Верховного совета взорвался автомобиль.

Об этом сообщает сообщество Киев Оперативный в Facebook.

– Бульвар Верховного Совета (примерно 26А), припаркованный автомобиль Lexus вначале начал просто гореть, а затем взорвался. К счастью, никто не пострадал. Причины будут выяснять правохранители, – говорится в сообщении.

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В Киеве взорвался припаркованный автомобиль / 4 фотографии

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Напомним, в Киеве кусок бетона упал с моста на Renault.

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