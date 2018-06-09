В Польше разбился украинский самолет – есть пострадавшие

В Польше во время посадки разбился украинский легкомоторный самолет. Три человека получили травмы.
Во время посадки в аэропорту в Жешув-Яйонка разбился небольшой самолет Cessna, зарегистрированный в Украине, сообщает TVN24.
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Сообщается, что это была аварийная посадка, на площадке работали 8 бригад пожарных. Пострадали все члены экипажа – три человека. Один из них получил серьезные травмы.
Ранее Факты ICTV писали, что в Гондурасе потерпел крушение частный пассажирский самолет из США.
Фото: скриншот с видео.
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